Дизайн новой грузовой ГАЗели запатентовал ГАЗ

Патентные изображения новой грузовой ГАЗели и каркасного автобуса появились в базе Роспатента.

Стоит отметить, что запатентованные транспортные средства ранее были показаны на выставке Комтранс в 2019 году.

Грузовая ГАЗель собственную раму, а сзади у нее есть обычная для модели ошиновка, тогда кабину производитель использовал от ГАЗель City.

По предварительным данным, в новинке будет как минимум 30 современных электронных помощников водителю, а сидение будет иметь 20 регулировок.

Среди опций в списке оснащенности должен появится сенсорный экран диагональю 9 дюймов, климат-контроль и новая панель приборов.

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