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Дизайн новой грузовой ГАЗели запатентовал ГАЗ

Новости
23.05.2020 12:54
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Патентные изображения новой грузовой ГАЗели и каркасного автобуса появились в базе Роспатента.

Стоит отметить, что запатентованные транспортные средства ранее были показаны на выставке Комтранс в 2019 году.

Грузовая ГАЗель собственную раму, а сзади у нее есть обычная для модели ошиновка, тогда кабину производитель использовал от ГАЗель City.

По предварительным данным, в новинке будет как минимум 30 современных электронных помощников водителю, а сидение будет иметь 20 регулировок.

Среди опций в списке оснащенности должен появится сенсорный экран диагональю 9 дюймов, климат-контроль и новая панель приборов.

ГАЗ начали продажи новых вариаций ГАЗ «Садко Next». 

В России стартовали продажи новой «Газели».

 

Дизайн новой грузовой ГАЗели запатентовал ГАЗ Дизайн новой грузовой ГАЗели запатентовал ГАЗ Дизайн новой грузовой ГАЗели запатентовал ГАЗ Дизайн новой грузовой ГАЗели запатентовал ГАЗ Дизайн новой грузовой ГАЗели запатентовал ГАЗ

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