ГАЗ начали продажи новых вариаций ГАЗ «Садко Next»

«Садко Next» стал доступен с удлинённой колесной базой и двойной кабиной, причем новые модификации уже доступны для заказа.

Колесная база удлиненного «Садко Next» увеличена с 3770 до 4515 мм, а также в модели выросла и общая длина, которая теперь составляет 7290 мм.

Заявленная грузоподъемность новой модификации составляет 2,95 т. В версии с двойной кабиной грузоподъемность составляет 2,77 т.

На базе удлинённой версии с однорядной и двухрядной кабиной будет предлагаться большое количество специальной техники.

Так, Горьковский автозавод предложит автомобильные вышки, пожарные авто, вахтовые автобусы и д.р.

Ранее издание «Твоё Авто» писало, что Горьковский автозавод снял с производства грузовики «ГАЗон».