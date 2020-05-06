Старые «ГАЗоны» снял с производства ГАЗ

При этом в продаже автомобили еще можно найти, так как запасы еще распроданы не все.



Как выяснили Drom.ru, производство среднетоннажных грузовиков ГАЗон прекратилось еще в январе этого года, а теперь они даже исчезли с официального сайта ГАЗа.

Машины еще можно купить у дилеров. Модели ГАЗ-3309 с задним приводом и Садко ГАЗ-3308 с полным приводом выпускались наряду с новыми автомобилями, и стоили они на 20% дешевле последних.

На смену этим грузовикам пришли модели семейства Next.

Отмечается, что в продаже еще имеется классический Вепрь, но на него нужно оформлять предварительный заказ, который выполнят в течение 30 дней.

Его стоимость составляет 2,95 млн рублей.