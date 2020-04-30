Подушки безопасности получила ГАЗель Next

Помимо появления подушек безопасности, в автомобиле появились и другие изменения.

Теперь ГАЗель Next имеет подушки безопасности и новые ремни, благодаря чему машина стала безопаснее. Речь идет о появлении фронтальной подушки безопасности водителя и ремней с преднатяжителями.

При этом за дополнительную плату предлагают заказать подушки безопасности пассажиров.

Что касается других изменений, то в ГАЗель Next теперь будет модернизированная приборная панель, измененный руль, блок управления системами безопасности и многофункциональное токопередающее устройство.

Напомним, что в России ГАЗель Next представлена с турбированным дизельным мотором мощностью 120 л.с., 106-сильным бензиновым ДВС и биотопливной установкой.