Речь идет о низкопольном городском каркасном автобусе «ГАЗель» City представленном еще в прошлом году.



«ГАЗ» начал в России продажи новой «ГАЗели» и отправил первую партию автобусов дилерам.

Новинка предлагается для покупки с мая, при этом официально о старте ее продаж ГАЗ не объявлял.

Как стало известно, автобус представлен у дилеров пока только в одной комплектации, а его цветовая гамма имеет только белый вариант окраса кузова.

В дальнейшем комплектации и цветовая гамма расширятся. Стоимость «ГАЗель» City составляет почти 2,6 млн рублей.

Он имеет вместимость 22 пассажира, из которых 17 сидячих и 5 стоячих. «ГАЗель City» оборудовали широкой автоматической дверью, а также площадкой для инвалидов или пассажиров с коляской.

Помимо этого, в микроавтобусе установили пневматическую подвеску, усиленную раму и увеличенной грузоподъемности задний мост. Также модель получила дисковые тормозные механизмы.