Так, стало известно, что в рамках СПИКа до 2028 года Volkswagen начнёт в России выпускать три новых автомобиля. Новые модели будут собирать на предприятиях в Нижнем Новгороде и Калуге.

На этих производственных площадках будут выпускать лифтбеки Skoda Octavia и Rapid, кроссоверы Skoda Kodiaq и Karoq и компактный кроссовер Volkswagen Tarek.

Кроме этого, на заводах будет организован выпуск нового компактного внедорожника и среднеразмерного кроссовера.

Что это будут за новинки, сейчас неизвестно. Общий объём инвестиций до 2028 года составит 61,5 млрд рублей.