В России отзывают более тысячи Volkswagen Touareg

Информация о новой отзывной кампании появилась на сайте Росстандарта.

В сообщении ведомства говорится об отзыве кроссоверов Volkswagen Touareg в количестве 1 099 ед. На сервис требуется отправить автомобили, которые были выпущены в прошлом году.

В указанных транспортных средства существует вероятность утечки трансмиссионного масла, что может произойти из-за недостатков сварного соединения трубки трансмиссионного масла.

Владельцы отзывных автомобилей получат уведомления о необходимости посетить ближайший дилерский центр.

Сотрудники сервиса проведут проверку трубки трансмиссионного масла и при необходимости произведут ее замену. Все работы в рамках сервисной акции будут выполняться бесплатно.