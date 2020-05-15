Компания Renault в рамках нового плана будет вынужден отказаться от выпуска нерентабельных автомобилей.

Важной задачей для компании является снизить расходы за счет сокращения модельного ряда, из которого исчезнут невостребованные автомобили.

Таким образом, Renault снимет с продажи Renault Espace, Scenic и Talisman.

Подробно о планах автогигант расскажет во второй половине года, но уже сейчас известно, что в компании сосредоточатся на более перспективных проектах, а также будут развивать линейку кроссоверов и внедорожник.

За три года бренд должен сократить расходы на 2 млрд евро.

Новой стратегии развития Renault стала придерживаться после убытков, которые были в прошлом году. Убытки были зафиксированы впервые за последние 10 лет.