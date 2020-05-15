Компания Renault в рамках нового плана будет вынужден отказаться от выпуска нерентабельных автомобилей.
Renault снимет с продажи Renault Espace, Scenic и Talisman
Важной задачей для компании является снизить расходы за счет сокращения модельного ряда, из которого исчезнут невостребованные автомобили.
Таким образом, Renault снимет с продажи Renault Espace, Scenic и Talisman.
Подробно о планах автогигант расскажет во второй половине года, но уже сейчас известно, что в компании сосредоточатся на более перспективных проектах, а также будут развивать линейку кроссоверов и внедорожник.
За три года бренд должен сократить расходы на 2 млрд евро.
Новой стратегии развития Renault стала придерживаться после убытков, которые были в прошлом году. Убытки были зафиксированы впервые за последние 10 лет.
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