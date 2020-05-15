Renault представит новый Renault Kaptur для России 21 мая

В конце марта компания Renault сертифицировала новый кроссовер для российского рынка, благодаря чему были известны спецификации модели.

Теперь автопроизводитель официально анонсировал премьеру автомобиля в нашей стране.

Анонс сопровождался тизером, а также сообщением, что Renault представит новый Kaptur для России 21 мая. Презентация состоится в формате онлайн.

Внешность новинки серьезных изменений не получила, тогда как салон полностью модернизировали. Новый Kaptur создали на платформе от Renault Arkana, а моторная гамма его будет представлена новым турбомотором объёмом 1,3 литра, работающим с вариатором.

Также в линейке двигателей останется двигатель Renault H4M мощностью 114 л.с. Среди трансмиссии в документе указана пятискоростная механическая КП.

Если актуальный кроссовер продают по цене от 1 млн рублей, то новый Kaptur обойдется немного дороже. Стоимость и комплектации новинки будут объявлены дополнительно.