В конце марта компания Renault сертифицировала новый кроссовер для российского рынка, благодаря чему были известны спецификации модели.
Renault представит новый Renault Kaptur для России 21 мая
Теперь автопроизводитель официально анонсировал премьеру автомобиля в нашей стране.
Анонс сопровождался тизером, а также сообщением, что Renault представит новый Kaptur для России 21 мая. Презентация состоится в формате онлайн.
Внешность новинки серьезных изменений не получила, тогда как салон полностью модернизировали. Новый Kaptur создали на платформе от Renault Arkana, а моторная гамма его будет представлена новым турбомотором объёмом 1,3 литра, работающим с вариатором.
Также в линейке двигателей останется двигатель Renault H4M мощностью 114 л.с. Среди трансмиссии в документе указана пятискоростная механическая КП.
Если актуальный кроссовер продают по цене от 1 млн рублей, то новый Kaptur обойдется немного дороже. Стоимость и комплектации новинки будут объявлены дополнительно.