Компания опубликовала отчетные данные по продажам автомобилей за первый квартал года.

Оказалось, что Renault в России продает автомобилей больше, чем во Франции. Так, в нашей стране, как указано в отчете, было реализовано 115 713 авто, тогда как на французском рынке объёмы составили 110 467 ед.

Однако в этом отчете есть нюансы. Дело в том, что в финансовом отчете компании указаны объёмы продаж не только авто Renault, но и Lada.

Объемы последних указываются на основании того, что Renault является владельцев контрольного пакета акций «АвтоВАЗа».

На европейском рынке Renault реализовала 321 756 тыс. автомобилей, что на 36% меньше, при этом в России продажи марки без учета Лад выросли на 9,2%.

Если говорить о мировых продажах автопроизводителей, то показатель составил 672 962 ед., а это хуже почти на 26%.