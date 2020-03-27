Renault сертифицировала в России обновленный Kaptur

Обновленный кроссовер должен дебютировать на российском рынке в первой половине года.



Пока же компания сертифицировала автомобиль в России, получив ОТТС. Документ раскрывает некоторые спецификации нового Kaptur.

Так, в Одобрении типа транспортного средства указано, что обновленный Kaptur будет представлен в четырех версиях, три из которых будут переднеприводными, а одна – полноприводная.

Что касается двигателя, то в новом Kaptur предложат мотор от Арканы.

Речь идет об 1,3-литровом агрегате с отдачей 150 л.с. при 250 Нм. Также в линейке двигателей останется двигатель Renault H4M мощностью 114 л.с.

Среди трансмиссии в документе указана пятискоростная механическая КП и вариатор. То есть обычный «автомат» для модели не предложат.