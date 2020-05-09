В России предложили продавать автомобили прямо с заводов

Сейчас продажи новых автомобилей упали во всем мире, а в Индии они вовсе отсутствуют, при том что это один из самых крупных рынков.

Автоэксперт Дмитрий Попов считает, что автопроизводители должны сейчас сосредоточится на бюджетных комплектациях автомобилей, а также ввести возможность продажи автомобиля напрямую с завода.

Как сказал Дмитрий Попов изданию iReactor:

«Раньше я смотрел на Vesta Cross Premium, а сейчас думаю, была бы она попроще. Снаружи же не видно, есть там климат-контроль или просто кондей стоит. Я бы на месте производителей занялся вопросами бюджетных комплектов».

Специалист еще отметил, что сейчас определяющим фактором является цена.

В 90-х годах практиковалась продажа автомобилей с завода, а для этого на предприятии был расположен магазин.

Сейчас продажами занимается автодилер, причем он не только продает, но также и обслуживает автомобили.

Ранее издание «Твоё Авто» писало, что в текущей ситуации всего 12% россиян отказались от покупки иномарки в пользу отечественного авто.