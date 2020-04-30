12% россиян отказались от покупки иномарки в пользу отечественного авто

Среди участников опроса 12% россиян заявили, что отказались от покупки иномарки, и приняли решение приобрести автомобиль от российских брендов.

Это связано с экономической ситуацией в стране, вызванной пандемией коронавируса, из-за которого россияне решили сэкономить.

В целом показатель по округам одинаковый, но отличился Уральский ФО, где решили выбрать российского производителя машину 21% автомобилистов.

Тем не менее 62% респондентов заявили, что не готовы сделать выбор в пользу российской машины, а чтобы сэкономить, они выберут более простую иномарку.

Еще в ходе опроса выяснилось, что в целом 53% респондентов не планируют отказываться от покупки тех автомобилей, которые присматривали до кризиса.

Еще 16% категорически отказались от покупки машины, из которых 7% заявили о намерении вложить средства в ремонт или усовершенствование уже имеющегося авто.