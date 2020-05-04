Как выяснилось, в Индии не продали ни одного автомобиля по итогам апреля, что происходит впервые в истории.

Такому событию поспособствовала пандемия коронавируса. Несмотря на то, что на это рынке ни один автомобиль не был передан клиенту, местные компании все-таки отправили небольшие партии машин на экспорт.

Стоит отметить, что продажи автомобилей рухнули на фоне пандемии во всем мире. Например, в Европе было зафиксировано падение на 25,6% по итогам первого квартала.

Больше всего среди европейских стран пострадала Италия, где продажи новых автомобилей рухнули на 85,4%. Во Франции и Испании авторынок просел на 72,2 и 69,3%.