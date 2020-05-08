Jeep поднял цены на свои автомобили в России

Стоимость выросла на все автомобили американской марки, представленные на российском рынке.

Как выяснили в ходе мониторинга цен на новые автомобили эксперты сайта «Цена Авто», Jeep поднял цены на весь модельный ряд.

Сумма удорожания составил 30-85 тыс. рублей или 1,1-2,6%. Меньше всего прибавил в цене Jeep Compass – 30-40 тыс. рублей, тогда как сильнее всех подорожали Wrangler и Wrangler Unlimited – на 85 тыс. рублей.

Если говорить о модели Grand Cherokee, то она в мае стала предлагаться по цене на 50-70 тыс. рублей, но в этом случае не прибавили в цене только топовые комплектации.