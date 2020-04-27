В России подорожали три модели Nissan 

Это выяснили специалисты сайта «Цена Авто» в ходе очередного мониторинга цен на новые автомобили.

Среди моделей Nissan, который прибавили в цене, оказались Murano, Terrano и X-Trail.

При этом стоимость Nissan Qashqai осталась без изменений, также как и остались прежними ценники на машины 2019 года выпуска.

Что касается трех кроссоверов, то их стоимость увеличилась на 1,8-3,1% во всех комплектациях.

Меньше всех подорожал Nissan Terrano – плюс 31 тыс. рублей. X-Trail и Murano стали дороже на 42 тыс. и 78 тыс. рублей соответственно.

Теперь стоимость Murano стартует с отметки 2 577 000 рублей, Terrano – 1 052 000 рублей, а X-Trail – от 1 718 000 рублей.