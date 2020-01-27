Jeep готовит новый трехрядный внедорожник

Тестовый прототип новой модели уже заметили на испытаниях, а между тем зарубежным журналистам удалось выяснить подробности о проекте.

Судя по появлению на тестах большого внедорожника Jeep, многие пришли к выводу, что компания снова вернулась к производству семиместных SUV, выпуск которых не осуществляется с 2010 года.

Последним трехрядным авто был Commander. Новый автомобиль будет создан на платформе Jeep Grand Cherokee, однако будет существенно отличаться от последнего в экстерьере, тогда как технически модели, как ожидается, будут одинаковыми.

Можно предположить, что товарная версия 7-местной новинки появится через два года, а его конкурентами станут Ford Explorer, Toyota Highlander и Chevrolet Traverse.