Рейтинг подготовили журналисты британского издания Autocar, которые за основу ТОПа взяли реальные отзывы владельцев автомобилей.

В результате был составлен топ-10 самых лучших люксовых автомобилей 2020 года, в котором оказались модели в кузове седан и кроссовер.

Первое место в этом рейтинге досталось Mercedes-Benz S-Class, который также является и одним из самых продаваемых авто своего класса.

На втором месте находится Land Rover Range Rover, а в тройке лучших числится и Audi E-Tron. Следующие две строчки достались Tesla Model S и Audi A8.

Все эти машины владельцы описывают как комфортные, выносливые, легкие в управлении и мягкие во время езды.

Вторая пятерка самых лучших люксовых автомобилей 2020 года выглядит следующим образом: BMW 7-Series, Jaguar XJ, BMW X7, BMW 6-Series Gran Turismo и Lexus LS.