Названы самые популярные люксовые автомобили с пробегом в РФ

Российские аналитики рассказали о самых продаваемых автомобилях на вторичном рынке в сегменте люксовых моделей.

Основной стали данные по продажам за март, когда россияне купили 3 940 люксовых машин, что на 8,5% хуже. Чаще всего в России покупали подержанные Mercedes-Benz S-Класса.

Эта модель разошлась тиражом в количестве 1 149 шт., что на 6,6% больше. BMW 7-Серии стал вторым по популярности с результатом 568 проданных экземпляров, что хуже на 4,4%.

В тройке лидеров оказался Audi A8, у которого зафиксировано падение на 14% до 289 реализованных единиц.

В первой пятерке самых популярных люксовых автомобилей с пробегом в РФ оказались Audi A5 и Lexus LS – 152 и 147 шт. соответственно.