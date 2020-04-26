Проанализировав стоимость новых кроссоверов на рынке РФ, специалисты составили список, в который вошли пять самых доступных моделей.

В результате был составлен топ-5 самых дешевых кроссоверов в России в апреле и традиционно его возглавляет отечественный внедорожник Лада 4х4, но в списке числится трехдверная версия.

Ее стоимость составляет 559 900 рублей минимум, а это в сравнении с мартом уже на 36 тыс. рублей дороже. На втором месте рейтинга располагается Chevrolet Niva, которая уже скоро войдет в модельный ряд Лада.

Впрочем, этот внедорожник уже продается в некоторых автосалонах Лада. Его стоимость составляет 688 000 рублей, что на 17 тыс. рублей дороже, чем в марте.

Китайский кроссовер Lifan X50 вошел в тройку лидеров, так как его минимальная стоимость составляет 689 900 рублей.

Последние две строчки оказались за моделями Renault Duster и Chery Tiggo 3, которые представлены по цене от 719 000 и 749 000 рублей, сообщает Daily-Motor.Ru.