Кроссовер Kia Seltos вызвал ажиотажный спрос

Высокий спрос на кроссовер Kia Seltos наблюдается на индийском рынке, где наблюдаются очереди за автомобилем.

Как выяснилось, спрос на модель серьезно превышает предложение, поэтому как минимум 20 тыс. клиентам придется подождать, но сроки ожидания не озвучивают.

Стоит отметить, что на рынке Индии компания предлагает только два автомобиля – кроссовер Kia Seltos и минивэн Carnival.

Производство первого налажено на местном предприятии, которое за первый квартал смогло отгрузить около 49 тыс. единиц автомобиля.

В своем сегменте Kia Seltos занимает лидирующие позиции. Он имеет долю в продажах 67,7%, тогда как у кроссовера Hyundai Creta показатель составляет 26,6%.