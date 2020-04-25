Пока в компании Kia только рассматривают возможность выпуска семиместной модификации кроссовера для индийского рынка, независимые дизайнеры уже показали, каким он может быть.



Так, в сети появились изображения семиместной версии Kia Seltos, которые распространил портал Indianautosblog.

В компании Kia ранее заявляли, что технически сделать семиместным Kia Seltos можно, но окончательного решения по выходу этой версии пока не приняли.

На рендере показали кроссовер в таком же дизайне, как и обычная версия, но отличаться он будет удлиненной колесной базой, увеличенным задним свесом, новыми колесными дисками и модернизированными бамперами.

Технически трехрядная модель будет полностью повторять обычный Seltos.

Напомним, что кроссовер Seltos представлен и на российском рынке, где предлагается по цене от 1 074 900 до 1 999 900 рублей.