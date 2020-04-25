Новая Hyundai Creta оказалась популярнее Kia Seltos

Кроссовер Hyundai Creta/ix25 новой генерации вышел на китайский рынок в середине осени 2019 года.

В ходе смены поколений автомобиль получил серьезно измененную внешность, салон, а также для него предложили новые опции и системы.

Согласно последним отчетным данным по продажам, новая Hyundai Creta пользуется отличным спросом, так как ей в марте удалось обойти не менее популярный автомобиль — Kia Seltos.

Последний был продан в количестве 3 997 шт., тогда как Creta/ix25 разошлась тиражом в количестве 4 350 ед.

Стоит отметить, что эти кроссоверы хоть и отличаются внешне, но созданы для китайского рынка на одной платформе. В связи с этим и цены у моделей почти одинаковые – около 1,15 млн рублей в эквиваленте.