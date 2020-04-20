7-местную Hyundai Creta нового поколения снова заметили на тестах

Кроссовер Creta скоро переживет смену поколений. Тестовый прототип автомобиля новой генерации уже вышел на тестирование, а благодаря шпионским фото подтвердилась информация по появлении семиместной модификации кроссовера.



Ранее трехрядный кроссовер был замечен в Индии, а теперь тестовый прототип заметили в Южной Корее.

Удлиненная версия модели будет иметь растянутую колесную базу и увеличенный задний свес, а еще отличатся от обычного варианта кроссовер будет серебристыми накладками на порогах, рейлингами и немного другой линией остекления.

По предварительным данным, удлиненная Creta выйдет в начале следующего года.

В первую очередь новинка будет ориентирована на индийский рынок, но предложат ее и за пределами Индии.