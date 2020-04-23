Chevrolet начала продавать модель, которая дешевле Granta

Очень дешевый автомобиль от американского бренда начали выпускать на предприятии «СарыаркаАвтоПром».



Серийная сборка сразу двух новых автомобилей стартовала в прошлом месяце, а теперь Chevrolet стал поставлять модели и была названа их стоимость.

Речь идет об автомобилях Damas и Labo, а это минивэн и грузовичок. Машинокомплекты для машин поставляют из Узбекистана.

Оба автомобиля имеют 0,8-литровый ДВС, работающий с механикой или задним приводом.

По словам директора предприятия «СарыаркаАвтоПром», в Казахстане новые Chevrolet Damas и Labo обойдутся по цене 3,3 млн тенге, а это даже дешевле, чем стоит там Lada Granta.

Последняя в Казахстане продается за 3,39 млн тенге минимум, а это около 600 тыс. рублей.