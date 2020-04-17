Предыдущее подорожание автомобилей Datsun произошло в феврале, когда в продаже появились автомобили 2020 модельного года.

В апреле автомобили Datsun снова подорожали в России и на этот раз прибавка составила 5 тыс. рублей или 0,7-1,0%.

Теперь стоимость седана Datsun on-DO в минимальной комплектации составляет 511 тыс. рублей, тогда как максимально оснащенный вариант предлагается за 691 тыс. рублей.

Стоимость хэтчбека mi-DO теперь варьируется от 534 00 до 714 000 рублей.