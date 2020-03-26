Nissan запатентовал в РФ бюджетный кроссовер Datsun Magnite

Накануне компания Nissan опубликовала несколько тизерных изображений своего нового кроссовера, а также раскрыла его название.

Тогда сообщалось, что Nissan запатентовала название Magnite не только под своим брендом, но и под маркой Datsun.

Сегодня в базе Роспатента появилась заявка от компании, где говорится о патенте в России названия Datsun Magnite.

То есть вполне вероятно, что новый кроссовер пополнит модельный ряд Datsun, который представлен седаном и хэтчбеком.

К слову седан в этом году слегка обновили. Это еще одно доказательство, что бренд в нашей стране продолжит развиваться, тогда как в Индонезии и Китае марка завершает производство и продажу своих авто из-за низкого спроса.