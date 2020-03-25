Новая модель кроссовера, которая в модельной линейке расположится на ступень ниже Juke, разрабатывалась для индийского рынка.



Там же будет проходить и его презентация. Недавно в компании зарегистрировали новое название для маленького кроссовера. Nissan назвала свой новый кроссовер Magnite.

Более того, регистрация названия проходила как под брендом Nissan, так и под брендом Datsun. То есть продавать автомобиль будут не только в Индии.

К слову сегодня сообщалось, что Datsun покидает рынки Индонезии и Индии. Что касается нового кроссовера, то его создают на платформе CMF-A.

Его линейка двигателей будет представлена литровым ДВС с отдачей 110 л.с. В паре с ним будет работать как механическая, так и роботизированная КП. Премьера кроссовера состоится ближе к середине года.