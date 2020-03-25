Бренд Datsun покидает авторынки Индонезии и Индии

Сначала марка полностью покинет авторынок Индонезии, а затем продажи автомобилей будут прекращены и в Индии.

При этом речи об уходе с российского рынка не идет.

Так, Datsun уже распродает остатки автомобилей Go+ и Go Cross в Индонезии, причем по предварительным оценкам запасы будут исчерпаны к концу весны.

В Индии скоро будет прекращен выпуск автомобилей Go, Go+ и Redigo, а затем завершатся и их продажи.

Причиной ухода Datsun с указанных рынков являются низкие продажи автомобилей.