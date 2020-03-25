Сначала марка полностью покинет авторынок Индонезии, а затем продажи автомобилей будут прекращены и в Индии.
Бренд Datsun покидает авторынки Индонезии и Индии
25.03.2020 13:43
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При этом речи об уходе с российского рынка не идет.
Так, Datsun уже распродает остатки автомобилей Go+ и Go Cross в Индонезии, причем по предварительным оценкам запасы будут исчерпаны к концу весны.
В Индии скоро будет прекращен выпуск автомобилей Go, Go+ и Redigo, а затем завершатся и их продажи.
Причиной ухода Datsun с указанных рынков являются низкие продажи автомобилей.
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