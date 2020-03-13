Datsun on-DO обзавелся новой комплектацией в России

В этом году российская версия седана Datsun on-DO получила обновление, а теперь компания предложила для нее еще и новую комплектацию.

Новая версия с названием Comfort уже появилась в автосалонах, о чем сообщили в компании.

В «комфортной» комплектации для автомобиля будут предложены колесные диски на 15 дюймов, подогрев ветрового стекла, датчики парковки и многое другое.

В отличие от комплектации Trust III новая версия обойдется на 18 тыс. рублей дороже. То есть стоимость Comfort составит 591 000 рублей.

Напомним, что начальная версия Datsun on-DO 2020 модельного года оценена в 506 000 рублей, а самый дорогой вариант обойдется в 686 000 рублей.