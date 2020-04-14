Kia повысила цены на семь своих моделей в России

Было отмечено, что Kia в конце марта переписала ценники сразу на 11 моделей из 16 официально представленных на рынке, а недавно произошло удорожание еще раз и затронуло семь автомобилей.

Три из них подорожали повторно, а еще четыре – впервые. Так, еще раз повысили цены на Ceed, Ceed SW и ProCeed, и на этот раз они стали дороже на 10 тыс. рублей в своих комплектациях.

Также изменение стоимости произошло у KIA Soul (+10-20 тыс. рублей), Stinger и Sorento (по 30 тыс. рублей).