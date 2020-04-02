Дизельный Kia Sportage больше не поставляют в Россию

Кроссовер Kia Sportage в дизельной модификации больше не представлен на российском рынке.

Еще в прошлом году сообщалось, что такой вариант автомобиля пользуется низким спросом, тем не менее в компании не собирались его убирать из модельного ряда.

Однако, как стало известно, Kia Sportage с «дизелем» больше не поставляют в Россию.

Вероятно причиной низкого спроса на дизельный кроссовер была его стоимость, так как он был представлен в версии с полным приводом, 8-ступенчатым автоматом в исполнении Premium за 2,3 млн рублей.