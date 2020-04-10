Новое поколение седана стало появляться у официальных дилеров марки в Китае, куда привезли первые партии.



Эти автомобили поставили из Южной Кореи, где новый Kia Optima был представлен еще в ноябре прошлого года.

Глобальный вариант модели дебютировал в феврале и об этом портал «ТвоёАвто» также сообщал ранее.

Новый седан Kia Optima добрался до дилеров в качестве демонстрационных образцов, а некоторые экземпляры прибыли для сертификации.

К слову в Россию также привезли автомобили для сертификации. По предварительным данным в Китае новая Kia Optima будет представлена с 2,0 и 2,5-литровыми установками.

Стоимость и комплектации новинки пока не раскрывают. Между тем в Южной Корее ценник Kia Optima составляет 20,8 млн во минимум или около 1,3 млн рублей.