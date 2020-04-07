Продажи Changan в России в марте выросли в 5 раз

Китайская компания опубликовала отчет по продажам своих автомобилей на российском рынке в марте.

В отчётный период продажи Changan в России показали рост в 5 раз, когда объёмы составили 1 245 проданных экземпляров.

Лидером марки на российском рынке стал кроссовер CS35 Plus, реализованный в марте в количестве 897 единиц.

Стоит отметить, что в прошлом году в нашей стране появился еще новый кроссовер CS55, который уже занимает второе место среди моделей марки в России.

Между тем, компания анонсировала на 2020 год обновленный Changan CS75FL и новый седан Alsvin.