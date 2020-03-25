Китайская компания Changan уже в следующем месяце намерена представить на российском рынке свой кроссовер Changan CS75 FL.

Как выяснили СМИ, новый Changan CS75 FL доберется до России в апреле, а точнее в середине месяца. По предварительным данным, выход автомобиля задержался из-за нехватки «живых» автомобилей.

При этом ОТТС на модель автопроизводитель получил еще в начале этого месяца.

В документе указано, что Changan CS75 FL будет предлагаться на рынке с 1,8-литровым 150-сильным двигателем, пару которому составит 6-ступенчатый автомат.

Система привода будет на переднюю или обе оси. Кроссовер на рынке будет представлен в четырех комплектациях по предварительной цене 1,4 млн рублей.