Китайский кроссовер стал дороже во всех своих комплектациях, на что обратили внимание эксперты сайта «Цена Авто».

Специалисты постоянно ведут мониторинг цен на новые автомобили, официально представленные на российском рынке.

Так, оказалось, что в марте кроссовер Changan CS55 подорожал на 30 тысяч рублей.

Теперь его стоимость стартует с отметки 1 299 900 рублей, тогда как самая дорогая версия предлагается по цене 1 499 900 рублей.

Стоит отметить, что этот кроссовер поступит в продажу в декабре прошлого года.