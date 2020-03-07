Китайский кроссовер стал дороже во всех своих комплектациях, на что обратили внимание эксперты сайта «Цена Авто».
Кроссовер Changan CS55 подорожал на 30 тысяч рублей
07.03.2020 22:29
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Специалисты постоянно ведут мониторинг цен на новые автомобили, официально представленные на российском рынке.
Так, оказалось, что в марте кроссовер Changan CS55 подорожал на 30 тысяч рублей.
Теперь его стоимость стартует с отметки 1 299 900 рублей, тогда как самая дорогая версия предлагается по цене 1 499 900 рублей.
Стоит отметить, что этот кроссовер поступит в продажу в декабре прошлого года.
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