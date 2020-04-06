В прошлом месяце многие автопроизводители начали массово менять стоимость своих автомобилей по несколькими причинам.
В России подорожали автомобили марки Datsun
06.04.2020 22:46
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При этом в апреле повышение цен на машины продолжается.
Как обратили внимание журналисты Wroom.ru, в России подорожали автомобили марки Datsun, а прибавка составила пять тысяч рублей.
То есть теперь стоимость обновленного седана on-DO теперь составляет 511 000 рублей, а хэтчбек в минимальной комплектации теперь обойдется в 534 000 рублей.
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