В прошлом месяце многие автопроизводители начали массово менять стоимость своих автомобилей по несколькими причинам.



При этом в апреле повышение цен на машины продолжается.

Как обратили внимание журналисты Wroom.ru, в России подорожали автомобили марки Datsun, а прибавка составила пять тысяч рублей.

То есть теперь стоимость обновленного седана on-DO теперь составляет 511 000 рублей, а хэтчбек в минимальной комплектации теперь обойдется в 534 000 рублей.