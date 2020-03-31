Китайская компания не отстает от других автопроизводителей и тоже повышает стоимость своих автомобилей.

В России Haval изменил цены на весь модельный ряд, причем изменение стоимости было разнонаправленным.

Флагманский внедорожник Haval H9 в зависимости от комплектации прибавил в цене от 25,7 до 27 тыс. рублей и теперь его минимальная стоимость составляет 2 629 000 рублей.

Haval F7 и Haval F7x стали дороже на 40 тыс. рублей, а вот Haval H2 и Haval H6 наоборот подешевели. Их стоимость стала ниже на 39,7-40,5 тыс. рублей.

Минимальные цены на эти кроссоверы составили 1 128 000 и 1 148 000 соответственно.