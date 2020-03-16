Обновленный Haval F5 выйдет на рынок в мае



Эта модель представляет собой молодежный компактный кроссовер и после обновления будет относиться к 2020 модельному году. Обновленный Haval F5 выйдет на китайский рынок в мае.

По информации некоторых СМИ, эту модель будут собирать и на российском заводе компании, однако никаких подробностей об этом пока нет.

Габариты этого автомобиля сопоставимы с Kia Sportage, а в списке оборудования после обновления появились новые аксессуары доля персонализации.

Среди последних новые декоративные накладки на кузов, вставки ярких цветом, а в салоне еще предложат модернизированный вариант приборной панели и мультимедийной системы.

Последняя получила увеличенный сенсорный экран. Моторная гамма представлена 1,5 и 2,0-литровыми ДВС с отдачей 169 и 197 л.с. соответственно.

Среди трансмиссий предлагается только семискоростной робот с двумя сцеплениями. Стоимость и комплектации обновленного кроссовера пока не названы, а дорестайлинговый вариант предлагают по цене от 100 тыс. юаней или чуть более миллиона рублей.