Haval на российском рынке предложит еще одну версию большого кроссовера Haval H9. Это будет самый доступный вариант модели, в которой не будет третьего ряда сидений, а также ряда опций.
Внедорожник Haval H9 получит бюджетную модификацию
13.03.2020 20:14
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Новая комплектация получит название Comfort. По слухам ее цена составит 2,2-2,3 млн рублей, а сейчас самая дешевая версия Haval H9 стоит 2,6 млн.
В Haval H9 Comfort будет пятиместный салон, причем в этой версии не будет люка на крыше, подсветки боковых подножек и ряда систем.
Технически китайский кроссовер не изменится. Haval H9 в РФ сейчас предлагается с 2,0-литровый турбомотором мощностью 245 л.с.
Предлагают еще дизельный агрегат с 190-сильной отдачей. Трансмиссия для ДВС доступна только восьмиступенчатая автоматическая, а привод только передний.
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