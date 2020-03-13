Внедорожник Haval H9 получит бюджетную модификацию

Haval на российском рынке предложит еще одну версию большого кроссовера Haval H9. Это будет самый доступный вариант модели, в которой не будет третьего ряда сидений, а также ряда опций.

Новая комплектация получит название Comfort. По слухам ее цена составит 2,2-2,3 млн рублей, а сейчас самая дешевая версия Haval H9 стоит 2,6 млн.

В Haval H9 Comfort будет пятиместный салон, причем в этой версии не будет люка на крыше, подсветки боковых подножек и ряда систем.

Технически китайский кроссовер не изменится. Haval H9 в РФ сейчас предлагается с 2,0-литровый турбомотором мощностью 245 л.с.

Предлагают еще дизельный агрегат с 190-сильной отдачей. Трансмиссия для ДВС доступна только восьмиступенчатая автоматическая, а привод только передний.