Genesis назвал дату премьеры нового седана Genesis G80

Премиальный бренд Genesis анонсировал премьеру новой генерации седана Genesis G80, на платформе которой создадут и новый кроссовер GV80.



Согласно официальной информации новый Genesis G80 будет представлен 30 марта, а презентацию проведут онлайн.

Этот седан должны были представить в рамках Женевского автосалона, но последний отменили.

В начале марта марка рассекретила внешность и салон автомобиля, а 30 марта будут раскрыты данные обо всех изменениях и возможно назовут стоимость, а также комплектации.

Напомним, что актуальный Genesis G80 продается на российском рынке по цене от 2,8 млн рублей.