Премиальный бренд Genesis анонсировал премьеру новой генерации седана Genesis G80, на платформе которой создадут и новый кроссовер GV80.
Genesis назвал дату премьеры нового седана Genesis G80
23.03.2020 19:31
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Согласно официальной информации новый Genesis G80 будет представлен 30 марта, а презентацию проведут онлайн.
Этот седан должны были представить в рамках Женевского автосалона, но последний отменили.
В начале марта марка рассекретила внешность и салон автомобиля, а 30 марта будут раскрыты данные обо всех изменениях и возможно назовут стоимость, а также комплектации.
Напомним, что актуальный Genesis G80 продается на российском рынке по цене от 2,8 млн рублей.
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