Новый седан Genesis G80 представили официально

Корейский премиальный бренд Genesis рассекретил внешность нового поколения седана Genesis G80. Это уже третье поколение модели, если вести отчет от первого премиального седана Hyundai Genesis, выпущенного в 2008 году.

Genesis G80 выполнен в новом стиле марки. Его впервые применили в недавно представленном кроссовере Genesis GV80.

Седан получил двойную оптику, в аналогичном дизайнерском решении задние фонари, а сдвоенные полоски размещены на передних крыльях нового седана.

В целом Genesis G80 теперь больше похож на фастбек, в котором сделали покатую крышу, плавно переходящую в короткий багажник.

Оформление салона седана практически полностью копирует то, что предлагают для кроссовера GV80.

Отличия только в форме спиц рулевого колеса и центральной консоли, при этом блок управления климатом такой же как на кроссовере.

Панель приборов в Genesis G80 цифровой, а над центральной консолью расположен широкоформатный 14,5-дюймовый экран мультимедийной системы.

В основе новинки лежит новая платформа, на которой также создан GV80. Эта тележка позволяет устанавливать двигатели только продольно, поэтому в базовой конфигурации модели на этой тележке имеют задний привод, а в качестве опции предлагают систему подключения и передней оси.



Genesis G80 будет доступен с 2,5-литровым турбомотором мощностью 305 л.с. и 3,5-литровым 375-сильным агрегатом.

Для седана также будет предлагаться 3,0-литровый тарбодизель, мощность которого составляет 278 л.с.

Genesis G80 полноценно представят в ближайшее время, а до конца марта в Корее он появится в продаже.