Продажи Skoda в России сократились на 12% в феврале

В прошлом месяце на российском рынке было реализовано 5 200 новых автомобилей бренда Skoda, что оказалось на 12% меньше.

Отрицательная динамика наблюдается и за период с начала года, когда дилеры компании реализовали 11 145 новых авто, что на 3% меньше.

Бренд на рынке оказался седьмым среди автопроизводителей, заняв долю в 5,1%. Модель Rapid остается самой продаваемой на рынке с результатом 1 958 шт., что на 21% меньше, чем в феврале 2019 года.

Octavia стала второй с показателем 1 574 ед., что на 7% меньше. Третий результат у кроссовера Skoda Kodiaq, который разошелся тиражом в количестве 1 356 экземпляров, что на 7% меньше.