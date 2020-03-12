Чешская марка проведет отзывную кампанию, в рамках которого на сервис будет отправлено 5,7 тыс. автомобилей.
Skoda объявила об отзыве своих автомобилей в России
12.03.2020 13:11
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Отзыв уже согласован с Росстандартом, в сообщении которого указано, что в 5 742 автомобилях Skoda Superb II требуется обновление программного обеспечения блока управления бортовой сети.
Обновление ПО нужно для моделей, проданных на рынке в период с 2013 по 2015 г.
Сообщается, что в некоторых случаях бортовой компьютер не выдает уведомление об отказе работы переднего указателя поворота.
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