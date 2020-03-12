Skoda объявила об отзыве своих автомобилей в России

Чешская марка проведет отзывную кампанию, в рамках которого на сервис будет отправлено 5,7 тыс. автомобилей.

Отзыв уже согласован с Росстандартом, в сообщении которого указано, что в 5 742 автомобилях Skoda Superb II требуется обновление программного обеспечения блока управления бортовой сети.

Обновление ПО нужно для моделей, проданных на рынке в период с 2013 по 2015 г.

Сообщается, что в некоторых случаях бортовой компьютер не выдает уведомление об отказе работы переднего указателя поворота.