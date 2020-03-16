В конце февраля китайская компания на российском рынке начала принимать заказы на новый кроссовер Geely Coolray.
В России продажи Geely Coolray стартуют 26 марта
16.03.2020 22:29
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При этом ни стоимость, ни дата старта продаж объявлены не были. Теперь стало известно, что презентацию новой модели проведут онлайн 26 марта и тогда же начнутся продажи.
Напомним, что Geely Coolray представлен в нашей стране в двух комплектациях с одним двигателем и только в переднеприводной версии.
Ранее появились неофициальные цены на автомобиль, который обойдется от 1,5 млн рублей.
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