В России продажи Geely Coolray стартуют 26 марта

В конце февраля китайская компания на российском рынке начала принимать заказы на новый кроссовер Geely Coolray.

При этом ни стоимость, ни дата старта продаж объявлены не были. Теперь стало известно, что презентацию новой модели проведут онлайн 26 марта и тогда же начнутся продажи.

Напомним, что Geely Coolray представлен в нашей стране в двух комплектациях с одним двигателем и только в переднеприводной версии.

Ранее появились неофициальные цены на автомобиль, который обойдется от 1,5 млн рублей.