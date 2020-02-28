В России стал доступен для заказа новый Geely Coolray

Объявив о старте приема предварительных заказов на новый кроссовер, китайская компания автоматически опровергла слухи о задержке в старте продаж модели.



Недавно сообщалось, что выход модели может задержаться из-за нехватки комплектующих, что связано с коронавирусом.

Однако 28 февраля автопроизводитель официально объявил о старте предзаказов на Geely Coolray. Также бренд сообщил, что продажи запланированы на март.

Автомобиль предложат на российском рынке в двух комплектациях с названиями Flagship и Flagship Sport. О других комплектациях и стоимость на них будут объявлено дополнительно.

Новый кроссовер будет предлагаться с полуторалитровым турбомотором мощностью 150 л.с. Эта силовая установка разрабатывалась совместно с Volvo. В паре с двигателем будет работать 7-скоростной робот, а спортивная версия получит еще и другие настройки шасси.

Вариант Volvo будет отличаться черным логотипом, элементами экстерьера, в числе которых выхлопные патрубки, задний спойлер, а также оригинальные светодиодные фары.

Помимо этого в списке оборудования этой комплектации будет еще и панорамная крыша с люком. В салоне модели предложат двухцветное оформление, элементы из экокожи и мультимедийную системы с 10,25-дюймвым экраном.

Flagship Sport будет отличаться крышей черного цвета, спортивным спойлером и накладками под карбон на боковые зеркала. Стоимость этих комплектаций пока не названа.

Новый кроссовер Geely Coolray вызвал ажиотажный спрос.