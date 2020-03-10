Дилеры раскрыли цены на Geely Coolray

Официально стоимость нового кроссовера китайская компания не объявляла, но как известно, прием заказов на него уже ведут.



Ранее автопроизводитель сообщил, что Geely Coolray предлагают в двух комплектациях, а позднее появятся и новые версии, но информации о них пока нет.

При этом журналистам «Китайских автомобилей» удалось выяснить, во сколько обойдется новинка. Информацию о стоимости им удалось добыть благодаря одном из дилеров в Орле.

Там уже представлен новый кроссовер в топовом исполнении, причем рядом с автомобилем был и ценник – 1 499 990 рублей.

Geely Coolray, напомним, на старте продаж будет представлен в версии Flagship и Flagship Sport, более подробно о которых сообщалось ранее.