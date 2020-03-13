Стоит отметить, что речь идет о популярность новой генерации кроссовера на индийском рынке.
Новый Hyundai Creta собрал более 10 000 предзаказов за неделю
13.03.2020 20:30
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Там автомобиль недавно дебютировал и стал доступен для заказа. В частности, прием заказов на новый Hyundai Creta стартовал 2 марта.
Как рассказали в компании, за неделю им удалось собрать более 10 тыс. предзаказов на модель. Также было сказано, что с 7 марта Hyundai Creta встала на конвейер в городе Ченнаи.
Напомним, что китайская версия ix25 и индийский Creta имеют минимум отличий. Более подробно о кроссовере сообщалось ранее.
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