Ford закрывает автосалоны в Европе и уходит в онлайн

При этом часть дилеров продолжит свою работу, но только для послепродажного и сервисного обслуживания автомобилей.

Как рассказал представитель европейского подразделения компании, все автосалоны в Европе будут закрыты, а продажи машин будут осуществляться через Интернет.

Сколько автосалонов ликвидируют в компании не рассказывают.

Например, в Великобритании, которая является крупнейшим рынком для компании, дилерская сеть насчитывает 400 автосалонов, из которых как минимум 180 закроют.

В Ford уверены, что уход в онлайн позволит снизить конечную стоимость машины для потребителя, а соответственно и улучшить продажи.

Напомним, что Ford покинул российский рынок легковушек в прошлом году, оставив только коммерческие модели и их производство.