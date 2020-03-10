Ford выпустит новый пикап не дороже 20 тыс. долларов

Американский автопроизводитель расширит свой модельный ряд пикапов новыми моделями, в том числе и полностью электрическими.

Также стало известно о выпуске и более доступной модели пикапа стоимостью не более 20 тыс. долларов. О выпуске такого пикапа стало известно зарубежных журналистам Automotive News.

Они утверждают, что новинка уже существует и была представлена в феврале в рамках закрытых мероприятий дилерам.

Показ новой модели общественности состоится в конце этого или в следующем году, а вот в продаже он появится в 2022 году.

Планируемые объёмы реализации автомобиля — не менее 100 тыс. экземпляров ежегодно. Его выпуск организуют на предприятии в Мексике.

По некоторым данным, основой для бюджетного пикапа станет платформа от модели Focus.

Линейка двигателей может быть представлена 1,5 или 2,0-литровыми установками, которые будут работать с 8-скоростной автоматической КП. Другие подробности о модели пока не раскрывают.